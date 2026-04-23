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ACUSAÇÃO Casa Branca acusa China de copiar tecnologia de IA dos Estados Unidos No fim de fevereiro, a Anthropic havia acusado as companhias chinesas DeepSeek, Moonshot AI e MiniMax de terem criado "mais de 24.000 contas fraudulentas"

A Casa Branca acusou nesta quinta-feira (23) empresas chinesas de roubarem "em escala industrial" modelos de inteligência artificial dos Estados Unidos.

"Os Estados Unidos dispõem de provas de que entidades estrangeiras, principalmente na China, realizam campanhas de destilação em escala industrial para roubar a IA americana", declarou na rede X o assessor tecnológico da Casa Branca, Michael Kratsios.

A destilação é uma técnica que consiste em treinar um modelo de IA a partir das respostas de outro para copiar suas capacidades. Essa prática é legal desde que haja autorização.

No fim de fevereiro, a própria empresa Anthropic havia acusado as companhias chinesas DeepSeek, Moonshot AI e MiniMax de terem criado "mais de 24.000 contas fraudulentas para gerar mais de 16 milhões de interações com seu modelo Claude", com o objetivo de reconstruir seu funcionamento e treinar seus próprios modelos.

Em 12 de fevereiro, em um memorando dirigido ao Congresso dos Estados Unidos, a OpenAI acusou a DeepSeek de copiar clandestinamente seus modelos de IA.

"Essas entidades estrangeiras", não identificadas pela Casa Branca, "utilizam dezenas de milhares de contas proxy" para evitar serem detectadas, acrescentou Kratsios.

"As entidades estrangeiras que constroem sobre bases tão frágeis devem ter pouca confiança na integridade e na confiabilidade dos modelos que produzem", acrescentou com ironia.

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