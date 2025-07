Casa Branca acusa Powell de má gestão por "ostentosa" reforma da sede do Fed

A- A+

O diretor do Escritório de Gestão e Orçamento da Casa Branca (OMB, na sigla em inglês), Russ Vought, acusou hoje o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, de "má gestão" de recursos públicos por conta de uma "ostentosa" reforma da sede da autoridade monetária, em Washington D.C.



Em carta endereçada a Powell, Vought escreveu que o presidente americano, Donald Trump, está "profundamente incomodado" com a administração do Fed. A crítica central se refere a um projeto de renovação do prédio principal da instituição.

Segundo Vought, a obra agora tem custo estimado em US$ 2,5 bilhões, cerca de US$ 700 milhões acima do valor inicial.





O diretor disse que os planos incluem jardins no terraço, salas de jantar, elevadores privativos, decorações com água, entre outros. "Reformas comparáveis de prédios federais custam muitas ordens de magnitude do que o escritório que você está construindo para si mesmo com o dinheiro do contribuinte", acrescentou.



Vought sugeriu ainda que Powell pode ter dado testemunho enganoso o Senado, no mês passado, quando negou a existência de planos de construção dos pontos mais polêmicos. "Seu testemunho levanta sérias questões sobre a conformidade do projeto com a Lei de Planejamento Capital, que exige que projetos como o da reforma da sede do Fed sejam aprovados pela Comissão Nacional de Planejamento Capital", ressaltou.



A carta mostra um crescente esforço de integrantes do governo para criticar a presidência de Powell. Na semana passada, o diretor da Agência Federal de Financiamento Habitacional dos EUA (FHFA) e presidente do conselho da Fannie Mae e da Freddie Mac, William Pulte, já havia pedido ao Congresso para investigar Powell por "testemunho enganoso" no caso da reforma do prédio. Trump vem repetindo ataques públicos ao banqueiro central pela demora do Fed em cortar juros.



Leia abaixo a íntegra da carta (traduzida por ferramenta de inteligência artificial e revisada pela equipe do Broadcast):



Presidente Powell,



O Presidente está extremamente preocupado com a sua gestão do Sistema da Reserva Federal. Em vez de tentar corrigir a situação fiscal do Fed, o senhor avançou com uma reforma ostensiva da sede em Washington, D.C. Desconsiderando os estouros de orçamento (cerca de 700 milhões de dólares até o momento), os planos desse projeto previam jardins no terraço, salas de jantar privativas para VIPs e elevadores exclusivos, espelhos dágua, mármore premium e muito mais. Além disso, o projeto resultará em uma média de 512 pés quadrados de espaço por funcionário, muito acima da recomendação média de 150 pés quadrados por funcionário do OMB. Reformas comparáveis em prédios federais custam várias ordens de magnitude menos do que o escritório que o senhor está construindo às custas do contribuinte.



No seu depoimento de 25 de junho de 2025 diante do Comitê Bancário do Senado, o senhor afirmou que "não há sala de jantar VIP. Não há novo mármore. Não há elevadores especiais... Não há novos espelhos dágua. Não há arquivos e não há jardins no terraço." O senhor também declarou que "muitas das coisas incendiárias que a mídia divulgou não estão no plano atual" e que "alguns itens que constavam no plano de 2021 não estão mais nos planos." O senhor ainda sustentou que o edifício Eccles "realmente precisava de uma reforma séria, nunca teve uma", apesar de o prédio ter passado por uma ampla reforma entre 1999 e 2003 que incluiu a substituição do telhado e dos sistemas prediais.



Seu testemunho levanta sérias dúvidas quanto à conformidade do projeto com a National Capital Planning Act, que exige a aprovação da National Capital Planning Commission (NCPC) para obras como a reforma da sede do Fed. Embora desvios menores do plano aprovado possam ser inevitáveis, seu depoimento indica que o projeto está fora de conformidade quanto a elementos de design importantes. Isso colocaria o projeto fora da aprovação da NCPC e, portanto, em violação da NCPA, exigindo que o Fed interrompa imediatamente a construção e obtenha nova aprovação da NCPC antes de prosseguir.



O Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) há décadas orienta as agências a consultar a NCPC antecipadamente sobre "desenvolvimentos e projetos propostos ou compromissos para aquisição de terrenos na área da Capital Nacional", em conformidade com a NCPA.



À luz dessas graves preocupações em relação a este projeto, favor responder às seguintes perguntas:



O projeto da Constitution Avenue está avançando de acordo com o plano aprovado pela NCPC em setembro de 2021?



O senhor tinha conhecimento do plano aprovado pela NCPC quando prestou depoimento em 25 de junho?



Quais elementos descritos nos planos aprovados pela NCPC foram mantidos e quais foram removidos?



Os terraços ajardinados no telhado descritos na seção 3.12.9 da sua submissão final à NCPC ainda estão previstos?



As salas de jantar privadas no Nível 4 descritas nas páginas 30 e 37 da sua submissão final ainda estão previstas?



Os elementos de mármore descritos nas páginas 33, 40 e 78-79 da sua submissão final ainda estão previstos?



A extensão do elevador privativo até a suíte de jantar, descrita na página 37 da sua submissão final, ainda está prevista?



Os espelhos dágua descritos nas páginas 116 e 126 da sua submissão final à NCPC ainda estão previstos?



O senhor consultou a NCPC ao fazer quaisquer alterações no plano de construção? Em caso afirmativo, forneça um resumo dessas comunicações e informe se a NCPC aprovou alguma mudança.



Esta Administração leva esta questão muito a sério. Favor responder às perguntas contidas nesta carta no prazo de sete dias úteis.



Obrigado pela pronta atenção a esta questão.



Atenciosamente,



Russell T. Vought



Diretor

