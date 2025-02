Casa Branca acusa tribunais de "abuso de poder" após série de decisões contrárias

A- A+

A Casa Branca acusou os tribunais americanos de “abusarem de seus poderes” ao darem decisões contrárias aos planos do presidente Donald Trump, ligados a mudanças profundas nas engrenagens do governo federal.

No começo da semana, um juiz declarou que a administração Trump descumpriu uma ordem para descongelar alguns gastos públicos, deixando no ar o possível início de uma crise constitucional.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que “a verdadeira crise constitucional está acontecendo dentro de nosso poder Judiciário, onde os juízes dos tribunais distritais, em distritos liberais de todo o país, abusam de seu poder para bloquear unilateralmente” a autoridade de Donald Trump.

Leavitt ainda chamou de “armamentização” judicial as decisões recentes contra o chamado Departamento de Eficiência do Governo, comandado pelo bilionário Elon Musk, e que tem como função principal cortar os gastos públicos.

No sábado, um juiz federal em Nova York, atendendo a um pedido de 19 estados, barrou o acesso concedido ao órgão liderado por Musk ao sistema federal de pagamentos, que contém dados de milhões de contribuintes americanos.

Em resposta, Musk chamou o juiz do caso, Paul Engelmeyer, de “corrupto”, e pediu seu afastamento do tribunal.

Desde sua posse, em janeiro, Trump inundou o governo com ao menos 75 ordens executivas e proclamações, segundo um levantamento do site Axios. A maior parte, 16, foram relacionadas a política externa, mas um número similar, 15, tinham como tema a reestruturação da máquina federal — o presidente ainda assinou decretos sobre imigração, direitos de minorias, políticas de diversidade e sobre o uso de canudos de plástico.

Enquanto a oposição democrata tenta juntar seus pedaços após a dura derrota na eleição de novembro passado, quando perderam a Casa Branca e o controle do Senado, os tribunais têm se mostrado a única barreira eficaz aos planos de Trump.

Uma das propostas mais polêmicas do presidente republicano, eliminar o direito à cidadania para as pessoas nascidas em território americano, mas filhas de imigrantes em situação irregular, foi barrada por três juízes — no processo mais recente, julgado procedente na terça-feira, a União Americana pelas Liberdades civis argumentou que derrubar a 14ª Emenda Constitucional, que trata da cidadania, com uma ordem executiva era “inconstitucional”.

Na semana passada, um juiz federal suspendeu o plano de demissão em massa na Usaid, a agência americana que coordena ajuda internacional.

Na decisão, que é válida até a meia-noite de sexta-feira, o juiz Carl Nichols determinou que 2,2 mil funcionários que seriam dispensados fossem mantidos em seus postos e que 500 já demitidos retomassem seus cargos.

Trump, assim como Musk, afirmaram em mais de uma ocasião que pretendem acabar com a Usaid, apontando para uma suposta corrupção interna no órgão, criado em 1961 e que emprega 10 mil pessoas, sendo que dois terços no exterior.

Na terça-feira, Trump deu mais uma demonstração pública de sua insatisfação.

— Queremos eliminar a corrupção. E parece difícil acreditar que um juiz possa dizer que não queremos que você faça isso — afirmou a jornalistas na Casa Branca. — Talvez tenhamos que olhar para os juízes. Acho que é uma violação muito séria.

Dois dias antes, o vice-presidente J.D. Vance foi ainda mais visceral.

"Se um juiz tentasse dizer a um general como conduzir uma operação militar, isso seria ilegal. Se um juiz tentasse comandar o procurador-geral sobre como usar sua discrição como promotor, isso também seria ilegal. Os juízes não têm permissão para controlar o poder legítimo do Executivo", escreveu na rede social X no domingo.

E as batalhas nos tribunais prometem ficar ainda mais intensas nos próximos meses. Na segunda-feira, um juiz distrital de Rhode Island afirmou que o governo Trump descumpriu uma ordem para descongelar bilhões de dólares destinados a programas sociais, cuja suspensão poderia afetar milhões de pessoas.

Na decisão, o magistrado afirmou que o governo argumenta “que estão apenas tentando eliminar as fraudes”, mas que o contingenciamento era “de uma ordem mais ampla”, e não voltado apenas à fiscalização.

Para analistas, Trump, que ainda não sofreu sanções práticas nos tribunais, está testando os limites de sua Presidência, e ainda é cedo para afirmar se ele lançará uma ofensiva aberta contra os tribunais distritais e federais: com exceção da ordem citada em Rhode Island, seu governo tem cumprido as decisões, e o próprio Trump, ao longo dos últimos quatro anos, não ignorou ou violou ordens em seus processos criminais e civis.

Mas este é o cenário de momento, e tudo pode mudar com algumas assinaturas, ordens executivas e processos levados à Suprema Corte, criando uma grave e perigosa crise constitucional.

— Estamos vendo agora um salto para um novo nível, potencialmente, onde o presidente reivindica autoridade para agir fora dos limites da lei estabelecida pelo Congresso — afirmou à NPR o professor de Direito e Ciência Política da UCLA Blake Emerson, se referindo às declarações de J.D. Vance.

— E se isso acontecer, realmente estaremos em uma forma diferente de governo constitucional, ou talvez uma que realmente não deva ser descrita como constitucional no verdadeiro sentido. E aqui, eu acho que os riscos sobre tirania ou ditadura se tornam bastante reais.

