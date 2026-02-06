Sex, 06 de Fevereiro

racismo

Casa Branca afirma que divulgação de vídeo racista contra os Obama foi 'erro' de um funcionário

A porta-voz de Trump havia anteriormente minimizado a reação à publicação, classificando-a como "indignação falsa"

Casa Branca afirma que divulgação de vídeo racista contra os Obama foi 'erro' de um funcionário - Foto: Mandel Ngan / AFP

A Casa Branca afirmou que a publicação de um vídeo em uma conta de Donald Trump, mostrando Barack e Michelle Obama caracterizados como macacos, foi um erro de um "membro da equipe" e que a publicação já foi apagada.

"Um membro da equipe da Casa Branca fez a publicação de forma errada. Ela já foi removida", disse um funcionário da Casa Branca à AFP. A porta-voz de Trump havia anteriormente minimizado a reação à publicação, classificando-a como "indignação falsa".

