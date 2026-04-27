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ESTADOS UNIDOS Casa Branca alega que o 'culto da esquerda ao ódio' levou ao ataque no evento de gala com Trump Em uma coletiva de imprensa realizada minutos após o incidente no jantar dos correspondentes da Casa Branca, Trump adotou um tom mais conciliatório

A Casa Branca culpou, nesta segunda-feira (27), o "culto da esquerda ao ódio" pelo ataque a tiros ocorrido durante um jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, que contou com a presença de Donald Trump.

A secretária de imprensa, Karoline Leavitt, afirmou que o incidente foi a terceira tentativa de assassinato contra o presidente republicano nos últimos dois anos.

"O culto da esquerda ao ódio contra o presidente e todos aqueles que o apoiam e trabalham para ele resultou em várias pessoas feridas e mortas, e neste fim de semana quase aconteceu de novo", declarou Karoline Leavitt.

Trump ultrapassou em várias ocasiões os limites com seus furiosos ataques verbais contra seus oponentes.

Em uma coletiva de imprensa realizada minutos após o incidente no jantar dos correspondentes da Casa Branca, Trump adotou um tom mais conciliatório em relação à mídia, que ele havia anteriormente rotulado de "inimiga do povo".

Mas Leavitt, que dividia o palco com Trump no jantar quando o incidente ocorreu, disse que houve uma "demonização sistemática" do presidente.

"Ninguém nos últimos anos foi alvo de mais balas e mais violência do que o presidente Trump", declarou Leavitt.

"Aqueles que constantemente rotulam e difamam falsamente o presidente como fascista, como uma ameaça à democracia, e o comparam a Hitler para obter vantagens políticas estão alimentando esse tipo de violência", acrescentou.

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