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GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Casa Branca: aliados da Otan precisam intensificar atuação no Estreito de Ormuz Trump conversou com representantes de diversos países nos últimos dias, incluindo aliados na Europa e no Golfo

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisam intensificar a atuação no Estreito de Ormuz e pediu que países apoiem o presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto ele enfrenta "o regime desonesto do Irã".

"Mais uma vez, os EUA estão liderando o caminho não apenas para apoiar e proteger nossos ativos e bases americanas no Oriente Médio, mas também para defender a Europa no Oriente Médio e o resto do mundo do regime iraniano desonesto, impedindo que eles obtenham uma bomba nuclear", disse Leavitt em entrevista à Fox News, nesta segunda-feira, 16.

Segundo Leavitt, Trump conversou com representantes de diversos países nos últimos dias, incluindo aliados na Europa e no Golfo.

A secretária também disse que a esperada reunião de Trump com o presidente da China, Xi Jinping, marcada para abril, pode ser adiada e que, caso o cancelamento aconteça, uma nova data será anunciada em breve, sem fornecer mais detalhes. "Trump estava animado para o encontro com Xi", acrescentou.

Leavitt informou ainda que, na tarde desta segunda, o presidente Trump e seu vice, JD Vance, lançarão uma força-tarefa contra fraudes. De acordo com a agenda oficial da Casa Branca, a cerimônia de assinatura do documento está prevista para as 16h30 (de Brasília).



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