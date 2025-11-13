Qui, 13 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta13/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Estados Unidos

Casa Branca anuncia acordos comerciais com Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador

Os quatro países aceitaram abrir seus mercados a produtos americanos em troca da redução de tarifas

Reportar Erro
Produtos agrícolas estão entre os que ficam com tarifas reduzidas para esses paísesProdutos agrícolas estão entre os que ficam com tarifas reduzidas para esses países - Foto: Allison Robbert / AFP

A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira (13) que os Estados Unidos fecharam acordos comerciais com Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, a mais recente série de pactos alcançados desde que o presidente Donald Trump lançou sua guerra tarifária.

Leia também

• O que acontece após Donald Trump sancionar o fim do "shutdown" nos EUA?

• Trump "sabia sobre as garotas", segundo e-mail de Jeffrey Epstein

• Governo Lula insiste na suspensão do tarifaço de Trump enquanto houver negociação entre países

Os quatro países aceitaram abrir seus mercados a produtos americanos em troca de uma redução das tarifas sobre seus produtos, entre eles os agrícolas, indicou a Casa Branca em quatro comunicados separados publicados em seu site.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter