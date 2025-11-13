Estados Unidos
Casa Branca anuncia acordos comerciais com Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador
Os quatro países aceitaram abrir seus mercados a produtos americanos em troca da redução de tarifas
Produtos agrícolas estão entre os que ficam com tarifas reduzidas para esses países - Foto: Allison Robbert / AFP
A Casa Branca anunciou nesta quinta-feira (13) que os Estados Unidos fecharam acordos comerciais com Argentina, Guatemala, Equador e El Salvador, a mais recente série de pactos alcançados desde que o presidente Donald Trump lançou sua guerra tarifária.
Os quatro países aceitaram abrir seus mercados a produtos americanos em troca de uma redução das tarifas sobre seus produtos, entre eles os agrícolas, indicou a Casa Branca em quatro comunicados separados publicados em seu site.