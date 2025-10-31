A- A+

Estados Unidos Casa Branca anuncia que restringirá acesso de jornalistas ao gabinete de imprensa A decisão seria para proteger "informações sensíveis"

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proibiu nesta sexta-feira (31) o acesso de jornalistas a uma parte da sala de imprensa da Casa Branca sem agendamento prévio, devido, segundo afirmou, à necessidade de proteger "informações sensíveis".

Os jornalistas credenciados "não têm mais permissão" para visitar a seção onde se encontra o escritório da porta-voz Karoline Leavitt "sem autorização prévia mediante agendamento", indicou o Conselho de Segurança Nacional em um memorando dirigido a Leavitt e ao diretor de comunicações da Casa Branca, Steven Cheung.

