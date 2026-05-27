GUERRA NO IRÃ
Casa Branca classifica como 'total invenção' o projeto de acordo anunciado na TV iraniana
Reportagem iraniana citou um rascunho de memorando de entendimento
A Casa Branca criticou duramente, nesta quarta-feira (27), um suposto projeto de acordo para encerrar a guerra no Oriente Médio, divulgado pela televisão estatal iraniana, e o classificou como uma "total invenção".
A reportagem iraniana citou um rascunho de memorando de entendimento (MOU, na sigla em inglês) que, segundo afirmou, incluía um compromisso dos EUA de suspender o bloqueio naval contra o Irã e retirar suas forças da região do Golfo.
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"Esta reportagem da mídia controlada pelo Irã não é verdadeira, e o MOU que eles 'transmitiram' é uma total invenção. Ninguém deve acreditar no que a mídia estatal iraniana está publicando. FATOS IMPORTAM", declarou a Casa Branca na rede X.