ESTADOS UNIDOS Casa Branca confirma discurso de Trump para a nação na 4ªF e sinaliza novas políticas para 2026 "O melhor está por vir, como ele sempre fala", afirmou a secretária de Imprensa

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, falará sobre as conquistas do seu governo em 2025, em discurso para a nação na quarta-feira, às 23h (de Brasília).

"O melhor está por vir, como ele sempre fala. Talvez ele também possa dar algumas pistas das políticas que virão no próximo ano", disse Leavitt, em entrevista para a Fox News na tarde desta terça-feira, 16, sem dar outros detalhes.

Entre as conquistas deste ano, Leavitt destacou a redução nos preços de gasolina e afirmou ver a possibilidade de que continuem em queda até atingirem nível abaixo de US$ 2 por galão.

A porta-voz da Casa Branca ainda apontou a expansão do avanço salarial médio nos EUA durante o governo Trump, alegando que as políticas do republicano visam "colocar a América para trabalhar de novo" e com uma força de trabalho mais composta por americanos.

Sobre as prioridades do governo, Leavitt disse que Trump visa "não apenas fortalecer as fronteiras" e endurecer políticas de imigração, mas também ampliar investimentos nos EUA para revitalizar a indústria local.

Mais cedo, Trump havia anunciado seu discurso para a nação na quarta, por meio de publicação na Truth Social, mas sem dar detalhes sobre quais temas seriam abordados.



