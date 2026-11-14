Casa Branca confirma reunião inédita entre Trump, Xi e Putin

A- A+

A Casa Branca confirmou a celebração de uma reunião de cúpula inédita entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin na próxima quinta-feira (19) na China, na qual os três presidentes abordarão a guerra no Oriente Médio, mas deixarão de fora o conflito na Ucrânia.

O encontro entre os líderes dos Estados Unidos, da China e da Rússia, que foi tema de especulações há várias semanas, aconteceu à margem do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Shenzhen, no sul da China.

O evento representará um novo passo no retorno ao cenário internacional de Putin - isolado pelo Ocidente desde o início da invasão da Ucrânia em 2022 -, pouco mais de um ano após sua reunião com Trump no Alasca.

Os presidentes das três potências nucleares deverão falar sobre vários temas durante a cúpula, o que promete render uma foto histórica, mas os analistas consideram pouco provável que o encontro apresente resultados concretos.

"O presidente deixou claro que, entre outros temas, discutirá a redução do arsenal de armas nucleares no mundo. O presidente acredita que a segurança é muito perigosa", declarou à porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales.

Pequim e Moscou não confirmaram o encontro até o momento e, nas últimas semanas, limitaram-se a mencionar conversas a respeito.

“Acredito que o presidente, sim, tem a intenção de falar sobre o Irã na reunião trilateral com Xi Jinping e Vladimir Putin”, disse uma fonte do governo americano, que falou sob a condição de anonimato.

Mas Washington tem “outra via” de negociações com Kiev e Moscou, acrescentou. “A China não faz realmente parte desta via, então não parece segura abordar a questão da Ucrânia”, afirmou a fonte, em referência às negociações que os navios americanos protagonizaram nos últimos dias com Putin e com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Por favor, nada de surpresas"

A declaração demonstra a disposição de manter a questão ucraniana no âmbito das conversas com Kiev e Moscou, retoma nesta semana, das quais os europeus esperam participar.

Após as negociações Rússia-Ucrânia celebradas em Abu Dhabi com mediação dos Estados Unidos, Washington anunciou que tinha o aval de Moscou para incluir os europeus na mesa de diálogo.

Reunidos na sexta-feira (13), em uma cúpula em Dublin, os líderes europeus concordaram em participar das negociações representadas por cinco países (França, Alemanha, Reino Unido, Polônia e Itália) e por delegados da União Europeia.

“Pela primeira vez, nas próximas semanas haverá conversas de paz concretas nas quais os europeus são representados”, comemorou o chanceler alemão, Friedrich Merz, que fez um alerta ao governo dos Estados Unidos antes da viagem de Trump a Shenzhen: “Por favor, nada de surpresas”.

O Wall Street Journal revelou em meados de outubro a ideia da cúpula trilateral. Segundo o WSJ, foi o próprio Putin quem, em plena reaproximação com Trump, propôs o encontro com seus homólogos para negociar o fim do conflito na Ucrânia, sem a presença de Kiev nem dos europeus.

A possibilidade despertou o temor de que Washington, Pequim e Moscou cedessem à tentativa de dividir o mundo em uma nova Yalta, em referência à conferência histórica de fevereiro de 1945 entre o americano Franklin D. Roosevelt, o britânico Winston Churchill e o soviético Joseph Stalin.

Também não está previsto que Trump se reúna apenas com Putin, ao contrário de Xi, com quem terá um almoço na quinta-feira (19).

Este será o quarto encontro presencial de Trump com Xi desde que o republicano voltou à Casa Branca em janeiro de 2025, em uma reunião que provavelmente terá inteligência artificial como tema principal.

“A situação da Nvidia não deveria ter impacto na viagem”, declarou outra fonte do governo americano, que também pediu anonimato.

O controle das exportações de microchips está no centro do escândalo que forçou a renúncia de Jensen Huang como CEO do grupo líder dos semicondutores, após a revelação de sua relação extraconjugal com uma mulher acusada de espionagem a favor da China.

Veja também