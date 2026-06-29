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DIPLOMACIA

Casa Branca confirma Witkoff e Kushner em Doha para reunião com o Irã

Reunião de alto nível sobre o Irã será realizada em Doha na terça-feira (30); conversas técnicas continuarão em paralelo

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O enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared KushnerO enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, e o genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared Kushner - Foto: Alexander Kazakov / POOL / AFP

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou nesta segunda-feira, 29, que uma reunião de alto nível sobre o Irã será realizada em Doha na terça-feira, 30, com a presença dos principais enviados do presidente Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Segundo ela, conversas técnicas também continuarão em paralelo.

"O enviado especial Witkoff e Jared Kushner viajarão para Doha para reuniões de alto nível esta semana, enquanto continuamos a discutir o memorando de entendimento. Paralelamente a essas conversas de alto nível, ocorrerão as conversas técnicas", disse Leavitt em entrevista à Fox News. "No que nos diz respeito, estamos cumprindo nossa parte do cessar-fogo", acrescentou.

As declarações de Leavitt e de Trump nesta manhã contradizem a posição adotada por Teerã, que afirmou não haver reuniões técnicas previstas nesta semana.

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Na entrevista, Leavitt também alertou que "violência será respondida com violência". Segundo a secretária, os EUA estão preparados para responder militarmente se interesses americanos forem atacados.

"O presidente obviamente quer ver o processo de paz se desenrolar, e seria melhor que os iranianos assinassem um bom acordo com os EUA, porque o presidente provou que não tem medo de usar o poder de nosso Exército", enfatizou.

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