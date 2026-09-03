A- A+

Internacional Casa Branca cria videogame sobre expulsão de imigrantes Grupos de direitos humanos criticaram rapidamente sua publicação

A Casa Branca, que costuma divulgar conteúdo polêmico sobre suas políticas anti-imigração, lançou nesta quinta-feira (3) um videogame que representa a deportação de imigrantes sem documentos.

Grupos de direitos humanos criticaram rapidamente sua publicação, que ocorre em um contexto no qual o governo do presidente Donald Trump intensifica seu programa de detenções e deportações em massa de imigrantes.

"Isso me dá nojo. Eles passam anos brincando com a vida das pessoas e agora fazem um videogame com suas ações", declarou à AFP Amérika García Grewal, codiretora da ONG Frontera Federation, sediada no Texas.

A Casa Branca defendeu a iniciativa, afirmando em um comunicado enviado à AFP que o videogame "ressalta ainda mais o contraste entre uma cultura 'divertida' e 'de sucesso' e a visão socialista sombria que os democratas têm para os Estados Unidos".

O jogo, acessível no site oficial da Casa Branca, é inspirado no clássico jogo "Snake", adotando seus gráficos retrô.

O jogador deve conduzir um personagem que representa Tom Homan, principal assessor de imigração do presidente Donald Trump, para reunir o maior número possível de pessoas que tenham atravessado o Rio Grande, na fronteira com o México, e deportá-las.

Outro jogo publicado nesta quinta-feira pela Casa Branca consiste em construir um muro na fronteira com o México, um projeto promovido por Donald Trump, baseado nos princípios do famoso jogo "Tetris". O título é sugestivo: "Proteja a fronteira da horda que se aproxima".

"Quem o criou perdeu de vista o que significa ser humano e se importar com os outros", acrescentou García Grewal.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) publicou recentemente um vídeo que mostra a deportação de imigrantes haitianos algemados, depois que Washington revogou um status que lhes permitia permanecer legalmente no país.

O vídeo, com música de fundo, foi considerado degradante e racista pelos opositores de Donald Trump.

O DHS afirmou ter prendido um número recorde de quase 51 mil imigrantes sem documentos em agosto.

A estratégia de comunicação da Casa Branca emprega abertamente o princípio do "trolling" nas redes sociais, que consiste em divulgar conteúdo provocador para gerar indignação e viralizar.

Veja também