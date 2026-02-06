A- A+

ESTADOS UNIDOS Casa Branca critica "falsa indignação" por vídeo de Obama como macaco publicado por Trump Vídeo de pouco mais de um minuto que sustenta uma teoria da conspiração sobre as eleições e termina mostrando os rostos dos Obamas sobrepostos aos corpos de macacos

A Casa Branca criticou nesta sexta-feira (6) o que classificou como "falsa indignação" depois que Donald Trump publicou um vídeo que retrata o ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle como macacos.

"Isso é um vídeo meme da internet que representa o presidente Trump como o Rei da Selva e os democratas como personagens do Rei Leão. Por favor, parem com a falsa indignação e reportem hoje algo que realmente importe para o público americano", disse a secretária de imprensa Karoline Leavitt em comunicado à AFP.

Na quinta-feira, o presidente republicano publicou em sua plataforma Truth Social um vídeo de pouco mais de um minuto que sustentava uma teoria da conspiração sobre as eleições e que, no final, mostra os rostos dos Obamas sobrepostos aos corpos de macacos, com palmeiras ao fundo.

O vídeo repete alegações falsas de que a empresa de apuração de votos Dominion Voting Systems que, segundo a versão de Trump, ajudou a fraudar a eleição presidencial de 2020, na qual o magnata foi derrotado pelo democrata Joe Biden.

Veja também