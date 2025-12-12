A- A+

ESTADOS UNIDOS Casa Branca culpa excesso de apertos de mão por curativos de Trump Porta-voz de Trump Karoline Leavitt repetiu a resposta que deu meses atrás, depois que o presidente apareceu com um hematoma camuflado com maquiagem no dorso da mesma mão

A Casa Branca informou nesta quinta-feira que a grande quantidade da apertos de mão trocados por Donald Trump explica os curativos adesivos que ele exibe há dias em sua mão direita.

A porta-voz de Trump Karoline Leavitt repetiu a resposta que deu meses atrás, depois que o presidente, 79, apareceu com um hematoma camuflado com maquiagem no dorso da mesma mão.

"Sobre os curativos, também demos uma explicação. No passado, o presidente estava constantemente trocando apertos de mão. Ele também toma aspirina diariamente, algo que seus exames físicos já apontaram no passado, o que pode contribuir para o hematoma que vocês veem", explicou Karoline.

Presidente mais velho eleito nos Estados Unidos, Trump defende com firmeza seu estado de saúde, que compara ao do seu antecessor Joe Biden.

Veja também