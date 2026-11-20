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ESTADOS UNIDOS Casa Branca demite diretor de Cibersegurança após falhas tecnológicas A onda repentina de falhas suspendeu temporariamente o tráfego aéreo, o funcionamento de caixas eletrônicos e e-mails, e impediu o acesso a fotos armazenadas em nuvem

O diretor nacional de Cibersegurança da Casa Branca, Sean Cairncross, foi demitido, informou nesta quinta-feira uma fonte próxima do governo americano, após falhas tecnológicas afetarem vários serviços e causarem preocupação.

A onda repentina de falhas suspendeu temporariamente o tráfego aéreo, o funcionamento de caixas eletrônicos e e-mails, e impediu o acesso a fotos armazenadas em nuvem. Para muitos usuários, parecia que todo o sistema estava falhando ao mesmo tempo.

O presidente Donald Trump apoiou a demissão de Cairncross, porque ele não possuía as credenciais necessárias para o cargo, indicou a fonte, segundo a qual a função será assumida interinamente pela diretora de Informação do Departamento de Defesa, Kirsten Davies, cuja nomeação foi confirmada pelo Senado.

Antes de atuar como diretor nacional de Cibersegurança, Cairncross ocupou vários cargos no círculo interno da Casa Branca, durante o primeiro mandato de Trump.

Especialistas e funcionários do alto escalão do governo atribuíram as falhas a sistemas obsoletos e excessivamente complexos, bem como à corrida das empresas e do governo para blindá-los contra as novas ameaças geradas pela inteligência artificial.

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