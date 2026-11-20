Casa Branca demite diretor de Cibersegurança após falhas tecnológicas
A onda repentina de falhas suspendeu temporariamente o tráfego aéreo, o funcionamento de caixas eletrônicos e e-mails, e impediu o acesso a fotos armazenadas em nuvem
O diretor nacional de Cibersegurança da Casa Branca, Sean Cairncross, foi demitido, informou nesta quinta-feira uma fonte próxima do governo americano, após falhas tecnológicas afetarem vários serviços e causarem preocupação.
A onda repentina de falhas suspendeu temporariamente o tráfego aéreo, o funcionamento de caixas eletrônicos e e-mails, e impediu o acesso a fotos armazenadas em nuvem. Para muitos usuários, parecia que todo o sistema estava falhando ao mesmo tempo.
O presidente Donald Trump apoiou a demissão de Cairncross, porque ele não possuía as credenciais necessárias para o cargo, indicou a fonte, segundo a qual a função será assumida interinamente pela diretora de Informação do Departamento de Defesa, Kirsten Davies, cuja nomeação foi confirmada pelo Senado.
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Antes de atuar como diretor nacional de Cibersegurança, Cairncross ocupou vários cargos no círculo interno da Casa Branca, durante o primeiro mandato de Trump.
Especialistas e funcionários do alto escalão do governo atribuíram as falhas a sistemas obsoletos e excessivamente complexos, bem como à corrida das empresas e do governo para blindá-los contra as novas ameaças geradas pela inteligência artificial.