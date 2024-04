Casa Branca descreve como ''franco e produtivo'' telefonema de Joe Biden e Xi Jinping

A- A+

A Casa Branca descreveu como "franca e construtiva" a conversa que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, tiveram nesta terça-feira (2). Segundo comunicado, os dois líderes discutiram uma série de temas, entre eles os riscos associados à inteligência artificial, mudanças climáticas e os contatos bilaterais entre militares.

Biden enfatizou a importância de se manter a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan, além do Estado de Direito e da liberdade de navegação no Mar do Sul da China, de acordo com a nota.

O democrata ainda expressou preocupação quanto ao apoio chinês ao sistema de defesa industrial da Rússia e pediu compromisso com o fim do programa nuclear na Península da Coreia, conforme o texto.

O líder da Casa Branca criticou práticas comerciais e econômicas "injustas" de Pequim e garantiu que tomará ações para impedir que tecnologias americanas "sejam usadas para minar nossa segurança nacional", diz o comunicado. Biden e Xi Jinping concordaram em manter abertos canais de comunicação, inclusive com visitas dos secretários de Estado, Antony Blinken, e do Tesouro, Janet Yellen, à China.

Veja também

CHINA Xi diz a Biden que questão de Taiwan é 'linha vermelha intransponível'