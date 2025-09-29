Seg, 29 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda28/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
negociações

Casa Branca divulga plano para encerrar guerra em Gaza e reconstruir enclave

Pelo plano, Gaza seria uma zona "desradicalizada" e livre de terrorismo e, se ambos os lados concordarem com esta proposta, a guerra terminaria imediatamente

Reportar Erro
Uma foto mostra um campo de deslocados improvisado no Estádio Esportivo de Yarmuk, antiga arena de futebol, com vista para a Cidade de Gaza Uma foto mostra um campo de deslocados improvisado no Estádio Esportivo de Yarmuk, antiga arena de futebol, com vista para a Cidade de Gaza  - Foto: Omar Al-Qattaa / AFP

A Casa Branca divulgou, na tarde desta segunda-feira, 29, um plano abrangente do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar o conflito em Gaza, após o republicano se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Pelo plano, Gaza seria uma zona "desradicalizada" e livre de terrorismo e, se ambos os lados concordarem com esta proposta, a guerra terminaria imediatamente.

"As forças israelenses se retirarão para a linha acordada para preparar a libertação dos reféns. Durante esse tempo, todas as operações militares, incluindo bombardeios aéreos e de artilharia, serão suspensas, e as linhas de batalha permanecerão congeladas até que as condições sejam atendidas para a retirada completa e escalonada".

Leia também

• Ligação telefônica entre Trump, Netanyahu e líder do Catar discutiu proposta de paz em Gaza

• Trump se diz 'muito confiante' em um acordo sobre Gaza ao receber Netanyahu

• Trump pressionará Netanyahu sobre plano de paz para Gaza

Dentro de 72 horas após Israel aceitar publicamente o acordo, todos os reféns, vivos e falecidos, seriam devolvidos e, para cada refém israelense cujos restos mortais forem devolvidos, Israel liberará os restos mortais de 15 pessoas de Gaza, diz a Casa Branca.

Além disso, toda a ajuda humanitária seria imediatamente enviada para a Faixa de Gaza através das Nações Unidas e suas agências, e do Crescente Vermelho, além de outras instituições internacionais não associadas de nenhuma forma a qualquer uma das partes

Reportar Erro

Veja também

Newsletter