GUERRA
Casa Branca diz estar considerando "negociações presenciais" com Irã
Declaração veio da porta-voz Karoline Leavitt após acordo de cessar-fogo
Manifestante se reúnem perto da Casa Branca para protestar contra a guerra no Irã - Foto: Alex Wong/ Getty Imagens via AFP
A Casa Branca cogita manter "negociações presenciais" com o Irã, disse nesta terça-feira (7) a porta-voz Karoline Leavitt, depois que Washington e Teerã estabeleceram um cessar-fogo de duas semanas.
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"Há discussões sobre a possibilidade de negociações presenciais, mas nada é definitivo até que seja anunciado pelo presidente ou a Casa Branca", disse Leavitt, depois que o Irã afirmou que tinha aceitado iniciar conversas com os Estados Unidos na próxima sexta-feira no Paquistão.