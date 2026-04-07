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GUERRA Casa Branca diz estar considerando "negociações presenciais" com Irã Declaração veio da porta-voz Karoline Leavitt após acordo de cessar-fogo

A Casa Branca cogita manter "negociações presenciais" com o Irã, disse nesta terça-feira (7) a porta-voz Karoline Leavitt, depois que Washington e Teerã estabeleceram um cessar-fogo de duas semanas.

"Há discussões sobre a possibilidade de negociações presenciais, mas nada é definitivo até que seja anunciado pelo presidente ou a Casa Branca", disse Leavitt, depois que o Irã afirmou que tinha aceitado iniciar conversas com os Estados Unidos na próxima sexta-feira no Paquistão.

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