PRÊMIO NOBEL

Casa Branca diz que Prêmio Nobel colocou "a política acima da paz"

Trump expressou nos últimos dias seu desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, no momento em que negociava um acordo entre Israel e Hamas

Donald Trump, presidente dos Estados UnidosDonald Trump, presidente dos Estados Unidos - Foto: Saul Loeb / AFP

A Casa Branca considerou, nesta sexta-feira (10), que o Comitê do Prêmio Nobel tomou uma decisão que colocou a política acima da paz ao conceder esse reconhecimento à líder opositora venezuelana María Corina Machado em vez do presidente Donald Trump.

O mandatário dos Estados Unidos expressou nos últimos dias seu desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz, no momento em que negociava um acordo entre Israel e o movimento palestino Hamas sobre Gaza. O acordo foi assinado na quinta-feira.

"O presidente Trump continuará alcançando acordos de paz, pondo fim a guerras e salvando vidas", escreveu no X o diretor de comunicação da Casa Branca, Steven Cheung. "O Comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz".

