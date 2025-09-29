A- A+

ESTADOS UNIDOS Casa Branca diz querer senso comum com democratas para evitar paralisação do governo Secretária de Imprensa defendeu que a proposta é razoável e sinalizou que o presidente dos EUA não deverá ceder à pressão democrata

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o governo buscará encontrar um senso comum com democratas para evitar a paralisação do governo federal, conhecida como "shutdown" nos EUA.

"A proposta no Congresso manterá o governo funcionando até janeiro exatamente com o mesmo orçamento atual, apenas corrigido pela inflação", disse, em entrevista à CNBC.

Leavitt defendeu que a proposta é razoável e sinalizou que o presidente dos EUA, Donald Trump, não deverá ceder à pressão democrata para alterar o orçamento, afirmando que a prioridade é conseguir um projeto orçamentário "limpo".

"O trunfo está nas mãos do presidente, porque a maior parte do país quer que o governo continue funcionando", afirmou ela. "Esperamos que os democratas se juntem aos republicanos nessa luta".

Gaza

A secretária também comentou expectativas para o encontro entre Trump e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira. Leavitt expressou confiança de que um acordo de paz na Faixa de Gaza está "muito próximo" de ser alcançado, com aprovação também do Hamas, mas reconheceu que os termos não devem satisfazer completamente nenhuma parte. "Os dois lados terão que ceder algo, isso é necessário para encerrar a guerra", afirmou.

Leavitt relatou que o acordo envolve um plano "incrivelmente detalhado" e que o governo norte-americano deverá entrar em contato com o Catar em breve para discutir as conclusões do encontro entre Trump e Netanyahu.



