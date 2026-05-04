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eua Casa Branca entra em lockdown após tiroteio nas proximidades, diz imprensa americana Em publicação no X, a correspondente da CNBC, Megan Cassella, disse que o Serviço Secreto pediu que a imprensa fosse evacuada para a parte norte da Casa Branca e que os repórteres se reúnem agora na sala de briefing

A Casa Branca entrou em lockdown após um tiroteio nas imediações da residência presidencial, em Washington, nesta segunda-feira (4) de acordo com múltiplos relatos de repórteres da mídia americana presentes no local. No Salão Leste da Casa Branca, o presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma cúpula sobre pequenos negócios no país.

Em publicação no X, a correspondente da CNBC, Megan Cassella, disse que o Serviço Secreto pediu que a imprensa fosse evacuada para a parte norte da Casa Branca e que os repórteres se reúnem agora na sala de briefing. "Não há qualquer indicativo do que está acontecendo", escreveu.

Já o correspondente da Newsmax, James Rosen, afirmou que barulhos de tiros foram ouvidos nas proximidades da Casa Branca e que, além da imprensa, o Serviço Secreto pediu que outras áreas também entrassem em lockdown.



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