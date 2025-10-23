A- A+

SHUTDOWN Casa Branca pede reabertura do governo pelo Congresso e promete apoio a produtores de carne Ao ser questionada, a secretária sinalizou que o governo Trump apoiaria uma proposta de orçamento de longo prazo

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, reiterou o pedido para que os democratas aprovem o projeto orçamentário em discussão no Senado e reabram o governo, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 23.

Leavitt listou diversas dificuldades que já começaram a ser enfrentadas, como a ausência de pagamentos a servidores públicos e de concessão de benefícios sociais. "Se democratas mantiverem shutdown, teremos muitos cancelamentos de voos durante o próximo feriado de Halloween", disse, em referência ao crescente protesto de controladores de voos em aeroportos.

Ao ser questionada, a secretária sinalizou que o governo Trump apoiaria uma proposta de orçamento de longo prazo, que tem ganhado suporte da esfera mais radical dos republicanos e manteria as atividades funcionando até dezembro de 2026. "Mas já temos um projeto bipartidário e limpo em tramitação no Congresso, só queremos que seja aprovado para reabrir o governo", ressaltou.

Leavitt defendeu que a importação de carnes bovinas é necessária para reduzir os custos para a população no momento, mas ponderou que o presidente Donald Trump tem um "plano extensivo" elaborado em conjunto com o Departamento de Agricultura para mudar este cenário.

De acordo com ela, o governo investirá em subsídios e projetos para aumentar o número de ranchos americanos de criação de gado, incentivando a geração de novos produtores e de demanda por carne doméstica. "Isso fortalecerá a produção e reduzirá custos a longo prazo", disse.

Sobre a Venezuela, Leavitt evitou comentar em detalhes sobre os recentes bombardeios contra embarcações, mas reiterou que o governo Trump "não irá tolerar narcoterroristas" e atuará contra "qualquer país responsável por levar o narcotráfico aos EUA".

A secretária também falou brevemente sobre o perdão concedido por Trump ao CEO da Binance, Changpeng Zhao, afirmando que ele apenas concedeu seu "direito presidencial" de encerrar a "guerra contra criptomoedas" começada pela gestão do ex-presidente Joe Biden.





