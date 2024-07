A- A+

EUA Casa Branca: Plano de Biden para construir 2 mi de casas é resposta a custos altos de moradia A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, exortou o Congresso americano a agir para enfrentar os desafios vigentes no mercado imobiliário

Em meio às críticas e à pressão que o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem enfrentado para desistir da reeleição, a Casa Branca se pronunciou no X, antigo Twitter, defendendo que o político tem planos para sanar os desafios com o setor imobiliário residencial que os Estados Unidos vem enfrentando.

Em um post curto, a conta defendeu que atualmente os custos de aluguel e moradia são muito altos, criando a necessidade de um plano efetivo. "É por isso que o presidente Biden está propondo um plano para construir dois milhões de casas adicionais, aumentar a assistência ao aluguel e ajudar quem está comprando a primeira casa", afirma.

Rent and housing costs are too high. That’s why President Biden is proposing a plan to build two million additional homes, increase rental assistance, and help first-time and first-generation homebuyers. — The White House (@WhiteHouse) July 6, 2024

Mesmo com o arrefecimento da inflação nos Estados Unidos nos últimos meses, o setor imobiliário residencial continua a ser um desafio e uma das principais questões econômicas a serem enfrentadas pelo país desde o início da pandemia de covid-19.

No final de junho, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, exortou o Congresso americano a agir para enfrentar os desafios vigentes no mercado imobiliário residencial. Em discurso no Estado de Minnesota, ela disse que o país atravessa uma crise de acessibilidade no setor de habitação

"O presidente Joe Biden apelou ao Congresso a conceder um crédito fiscal a quem está comprando uma casa pela primeira vez, o que ajudaria mais de 3,5 milhões de famílias a comprar a sua primeira casa nos próximos dois anos", disse.

Na ocasião, ela havia anunciado uma série de medidas para tentar moderar a pressão sobre os custos de habitação, com o anúncio de que o Tesouro pretende aportar mais de US$ 100 milhões ao longo de três anos para apoiar o financiamento de moradias com preços acessíveis.

*Com colaboração de André Marinho

