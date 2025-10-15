Casa Branca prevê 10 mil demissões por fechamento do governo
Trump havia alertado que a recusa dos democratas em apoiar resolução resultaria em demissões em massa
A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira (15) que deve demitir pelo menos 10 mil funcionários federais durante o fechamento do governo americano, enquanto o presidente Donald Trump aumentava a pressão sobre os democratas.
O chamado "shutdown" entrou em sua terceira semana, com o Congresso em um impasse sobre o orçamento e Trump cumprindo suas ameaças de cortar funcionários em resposta.
"Acredito que devemos acabar ultrapassando os 10 mil", disse o chefe do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russ Vought, no programa The Charlie Kirk Show. "Queremos ser bem agressivos onde pudermos na redução da burocracia."
Leia também
• Justiça dos EUA bloqueia temporariamente demissões de servidores durante shutdown
• Bessent diz que shutdown pesa na economia dos EUA e que China "alimenta" guerra da Rússia
• Nos EUA, Escritório de Orçamento diz que pretende seguir com demissões em 14º dia de shutdown
Documentos forenses apresentados pelo Departamento de Justiça revelam que mais de 4 mil pessoas foram demitidas na última sexta-feira, principalmente nos departamentos de Saúde, Educação, Habitação e do Tesouro.
Trump havia alertado que a recusa dos democratas em apoiar uma resolução aprovada pela Câmara dos Representantes para prorrogar o orçamento atual até o fim de novembro resultaria em demissões em massa.