Qua, 15 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ESTADOS UNIDOS

Casa Branca prevê 10 mil demissões por fechamento do governo

Trump havia alertado que a recusa dos democratas em apoiar resolução resultaria em demissões em massa

Reportar Erro
Casa Branca dos Estados UnidosCasa Branca dos Estados Unidos - Foto: Karen Bleier/AFP

A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira (15) que deve demitir pelo menos 10 mil funcionários federais durante o fechamento do governo americano, enquanto o presidente Donald Trump aumentava a pressão sobre os democratas.

O chamado "shutdown" entrou em sua terceira semana, com o Congresso em um impasse sobre o orçamento e Trump cumprindo suas ameaças de cortar funcionários em resposta.

"Acredito que devemos acabar ultrapassando os 10 mil", disse o chefe do Escritório de Administração e Orçamento da Casa Branca, Russ Vought, no programa The Charlie Kirk Show. "Queremos ser bem agressivos onde pudermos na redução da burocracia."

Leia também

• Justiça dos EUA bloqueia temporariamente demissões de servidores durante shutdown

• Bessent diz que shutdown pesa na economia dos EUA e que China "alimenta" guerra da Rússia

• Nos EUA, Escritório de Orçamento diz que pretende seguir com demissões em 14º dia de shutdown

Documentos forenses apresentados pelo Departamento de Justiça revelam que mais de 4 mil pessoas foram demitidas na última sexta-feira, principalmente nos departamentos de Saúde, Educação, Habitação e do Tesouro.

Trump havia alertado que a recusa dos democratas em apoiar uma resolução aprovada pela Câmara dos Representantes para prorrogar o orçamento atual até o fim de novembro resultaria em demissões em massa.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter