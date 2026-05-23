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Estados Unidos

Casa Branca reforça policiamento após relatos de tiros

A polícia isolou o acesso à Casa Branca e tropas da Guarda Nacional impediram um repórter da AFP de entrar na área do centro de Washington

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Donald Trump estava no local, onde tentava negociar um acordo com o IrãDonald Trump estava no local, onde tentava negociar um acordo com o Irã - Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Forças de segurança foram mobilizadas neste sábado no entorno da Casa Branca, após relatos de tiros enquanto o presidente Donald Trump estava no local, onde tentava negociar um acordo com o Irã.

A polícia isolou o acesso à Casa Branca e tropas da Guarda Nacional impediram um repórter da AFP de entrar na área do centro de Washington.

"O FBI está no local e apoia o Serviço Secreto na resposta a disparos efetuados perto da área da Casa Branca", publicou no X o diretor do FBI, Kash Patel.

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O turista canadense Reid Adrian contou à AFP que estava na região quando foram ouvidos "provavelmente entre 20 a 25 barulhos que soavam como fogos de artifício, mas que eram tiros, então todos começaram a correr".

Jornalistas que estavam no Gramado Norte da Casa Branca publicaram no X que receberam ordens para correr e se abrigar na sala de imprensa.

A repórter do canal ABC News Selina Wang fazia uma gravação para as redes sociais quando os aparentes disparos ocorreram, capturando o som dos tiros enquanto se jogava no chão. "Pareciam dezenas de tiros", publicou no X.

Um porta-voz do Serviço Secreto informou à AFP que o incidente estava sendo investigado.

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