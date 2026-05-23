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Estados Unidos Casa Branca reforça policiamento após relatos de tiros A polícia isolou o acesso à Casa Branca e tropas da Guarda Nacional impediram um repórter da AFP de entrar na área do centro de Washington

Forças de segurança foram mobilizadas neste sábado no entorno da Casa Branca, após relatos de tiros enquanto o presidente Donald Trump estava no local, onde tentava negociar um acordo com o Irã.

A polícia isolou o acesso à Casa Branca e tropas da Guarda Nacional impediram um repórter da AFP de entrar na área do centro de Washington.

"O FBI está no local e apoia o Serviço Secreto na resposta a disparos efetuados perto da área da Casa Branca", publicou no X o diretor do FBI, Kash Patel.

O turista canadense Reid Adrian contou à AFP que estava na região quando foram ouvidos "provavelmente entre 20 a 25 barulhos que soavam como fogos de artifício, mas que eram tiros, então todos começaram a correr".

Jornalistas que estavam no Gramado Norte da Casa Branca publicaram no X que receberam ordens para correr e se abrigar na sala de imprensa.

A repórter do canal ABC News Selina Wang fazia uma gravação para as redes sociais quando os aparentes disparos ocorreram, capturando o som dos tiros enquanto se jogava no chão. "Pareciam dezenas de tiros", publicou no X.

Um porta-voz do Serviço Secreto informou à AFP que o incidente estava sendo investigado.

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