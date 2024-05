Casa Branca reitera "preocupação" com operação israelense em Rafah

A- A+

Os Estados Unidos observam “com preocupação” a operação israelense em curso em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, embora não a considerem “grande”, afirmou um porta-voz da Casa Branca nesta sexta-feira (10).



Além disso, os Estados Unidos ainda consideram “possível” um acordo sobre um cessar-fogo em Gaza desde que as partes ajam com “coragem” e “boa fé”, afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, depois que o Hamas e Israel brigaram em entrar em acordo nas negociações realizadas no Cairo.

Veja também

Mundo EUA e China concordam em organizar cúpula sobre gás metano durante a COP29