Ter, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça08/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Casa Branca retira de seu site jogo inspirado em Tetris chamado "Construa o Muro"

O jogo de empilhar blocos pedia aos jogadores que "protegessem a fronteira de uma horda que se aproxima"

Reportar Erro
Casa Branca, sede do governo dos Estados UnidosCasa Branca, sede do governo dos Estados Unidos - Foto: Mandel Ngan/AFP

A Casa Branca retirou nesta terça-feira (8) de seu site um jogo inspirado em Tetris chamado "Build the Wall" ("Construa o Muro"), quatro dias depois de a empresa responsável pelo clássico videogame advertir que leva muito a sério as violações de direitos autorais.

O jogo de empilhar blocos pedia aos jogadores que "protegessem a fronteira de uma horda que se aproxima". Nesta terça-feira, o jogo já não estava disponível no site da Casa Branca.

O presidente Donald Trump fez campanha com a promessa de deportar milhões de imigrantes em situação irregular e adotou medidas para acelerar as deportações desde que retornou ao poder.

Leia também

• Tetris se distancia de controverso jogo da Casa Branca contra imigrantes

• Casa Branca cria videogame sobre expulsão de imigrantes

• Espanha resgata 44 imigrantes da África em barco no Atlântico; pessoas morreram na travessia

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário da AFP sobre o motivo da retirada do jogo.

A Tetris Company afirmou à AFP na sexta-feira que não teve qualquer participação na criação do jogo. "A Tetris Company não participou da criação de 'Build the Wall' e não autorizou nem licenciou o uso da marca Tetris ou de sua propriedade intelectual", disse.

Questionada sobre a possibilidade de tomar medidas legais, a empresa acrescentou que "está analisando o caso". "Na Tetris, acreditamos no poder de criar conexões e de unir as pessoas, não de dividi-las", escreveu na rede social X.

Lançado na quinta-feira no site da Casa Branca, o jogo provocou críticas por seu conteúdo racista e levantou questionamentos sobre possíveis violações de direitos autorais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter