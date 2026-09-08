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Internacional Casa Branca retira de seu site jogo inspirado em Tetris chamado "Construa o Muro" O jogo de empilhar blocos pedia aos jogadores que "protegessem a fronteira de uma horda que se aproxima"

A Casa Branca retirou nesta terça-feira (8) de seu site um jogo inspirado em Tetris chamado "Build the Wall" ("Construa o Muro"), quatro dias depois de a empresa responsável pelo clássico videogame advertir que leva muito a sério as violações de direitos autorais.

O jogo de empilhar blocos pedia aos jogadores que "protegessem a fronteira de uma horda que se aproxima". Nesta terça-feira, o jogo já não estava disponível no site da Casa Branca.

O presidente Donald Trump fez campanha com a promessa de deportar milhões de imigrantes em situação irregular e adotou medidas para acelerar as deportações desde que retornou ao poder.

A Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário da AFP sobre o motivo da retirada do jogo.

A Tetris Company afirmou à AFP na sexta-feira que não teve qualquer participação na criação do jogo. "A Tetris Company não participou da criação de 'Build the Wall' e não autorizou nem licenciou o uso da marca Tetris ou de sua propriedade intelectual", disse.

Questionada sobre a possibilidade de tomar medidas legais, a empresa acrescentou que "está analisando o caso". "Na Tetris, acreditamos no poder de criar conexões e de unir as pessoas, não de dividi-las", escreveu na rede social X.

Lançado na quinta-feira no site da Casa Branca, o jogo provocou críticas por seu conteúdo racista e levantou questionamentos sobre possíveis violações de direitos autorais.

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