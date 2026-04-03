ESTADOS UNIDOS
Casa Branca solicita orçamento de defesa de US$ 1,5 trilhão
Este seria o maior aumento do orçamento desde a Segunda Guerra Mundial
Este seria o maior aumento do orçamento desde a Segunda Guerra Mundial - Foto: Alex Brandon / Pool / AFP
A Casa Branca enviou nesta sexta-feira (3) ao Congresso um projeto de orçamento de defesa de 1,5 trilhão de dólares (7,7 trilhões de reais) para 2027, no momento em que os Estados Unidos enfrentam gastos significativos com a guerra no Irã.
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Se o projeto for aprovado, os gastos militares passarão de 1 trilhão de dólares em 2026 para 1,5 trilhão em 2027, segundo o documento apresentado ao Congresso.
Este seria o maior aumento do orçamento desde a Segunda Guerra Mundial, segundo a imprensa americana.