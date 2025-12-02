Casa Branca usa música de Sabrina Carpenter em vídeo sobre prisões de imigrantes e cantora reage
A cantora repudiou a utilização de "Juno" em conteúdo oficial dos EUA que mostra ações da ICE
A cantora Sabrina Carpenter respondeu uma publicação da Casa Branca condenando o uso de sua música “Juno” em um vídeo que exibe prisões de imigrantes pela ICE nos Estados Unidos.
O vídeo, publicado nas redes sociais do governo, mostrava cenas de detenções com a letra “Have you ever tried this one?” (“Você já tentou essa?”) — e a legenda “Bye-bye”, provocando críticas por transformar violência e deportação em propaganda agressiva.
Have you ever tried this one?— The White House (@WhiteHouse) December 1, 2025
Bye-bye pic.twitter.com/MS9OJKjVdX
Em seu posicionamento, Carpenter escreveu:
— Esse vídeo é perverso e repugnante. Nunca me envolva, nem à minha música, para beneficiar sua agenda desumana.
O vídeo faz referência a uma brincadeira realizada pela cantora na turnê "Short and Sweet". Faz parte da performance de “Juno” a “prisão” de alguém da plateia (muitas vezes, uma celebridade, como Anne Hathaway e Nicole Kidman) por ser "sexy demais". Então, ela jogava um par de algemas de plumas rosa ao "preso".
O uso da música provocou ampla repercussão na mídia e entre fãs, que apontam a apropriação como tentativa de normalizar ou minimizar a gravidade das detenções de imigrantes. Vale destacar que este não é o primeiro caso recente de artistas reagindo contra o uso não autorizado de suas músicas em vídeos políticos.
O episódio reacende o debate sobre direitos autorais, uso de arte em contextos institucionais e a responsabilidade ética de governos ao se apropriar de obras culturais para campanhas.