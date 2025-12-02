Ter, 02 de Dezembro

EUA

Casa Branca usa música de Sabrina Carpenter em vídeo sobre prisões de imigrantes e cantora reage

A cantora repudiou a utilização de "Juno" em conteúdo oficial dos EUA que mostra ações da ICE

Cantora repudiou uso de sua música em vídeo publicado pela Casa BrancaCantora repudiou uso de sua música em vídeo publicado pela Casa Branca - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Sabrina Carpenter respondeu uma publicação da Casa Branca condenando o uso de sua música “Juno” em um vídeo que exibe prisões de imigrantes pela ICE nos Estados Unidos.

O vídeo, publicado nas redes sociais do governo, mostrava cenas de detenções com a letra “Have you ever tried this one?” (“Você já tentou essa?”) — e a legenda “Bye-bye”, provocando críticas por transformar violência e deportação em propaganda agressiva.

Em seu posicionamento, Carpenter escreveu:

— Esse vídeo é perverso e repugnante. Nunca me envolva, nem à minha música, para beneficiar sua agenda desumana.

O vídeo faz referência a uma brincadeira realizada pela cantora na turnê "Short and Sweet". Faz parte da performance de “Juno” a “prisão” de alguém da plateia (muitas vezes, uma celebridade, como Anne Hathaway e Nicole Kidman) por ser "sexy demais". Então, ela jogava um par de algemas de plumas rosa ao "preso".

O uso da música provocou ampla repercussão na mídia e entre fãs, que apontam a apropriação como tentativa de normalizar ou minimizar a gravidade das detenções de imigrantes. Vale destacar que este não é o primeiro caso recente de artistas reagindo contra o uso não autorizado de suas músicas em vídeos políticos.

O episódio reacende o debate sobre direitos autorais, uso de arte em contextos institucionais e a responsabilidade ética de governos ao se apropriar de obras culturais para campanhas.

