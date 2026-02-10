A- A+

MEIO AMBIENTE Casa Branca vai formalizar desregulamentação para gases de efeito estufa no dia 12 Segundo o presidente Trump, a ação economizará ao povo americano US$ 1,3 trilhão em regulações

A Casa Branca informou nesta terça-feira, 10, que está se preparando para formalizar na próxima quinta-feira, 12, uma medida de desregulamentação que revogará a base legal estabelecida durante o governo do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, com regras federais sobre gases de efeito estufa.

"Esta será a maior ação de desregulamentação da História americana e, segundo o presidente Trump, economizará ao povo americano US$ 1,3 trilhão em regulações", disse a secretária de Imprensa, Karoline Leavitt, em coletiva de imprensa.

O parecer, sob o então presidente Barack Obam,a concluiu que seis gases de efeito estufa, como dióxido de carbono e metano, ameaçam a saúde pública e o bem-estar por impulsionarem as mudanças climáticas.

A desregulamentação, portanto, teria impacto sobre o meio ambiente.

Segundo a Casa Branca, a revogação do parecer adotado durante a administração Obama poderia levar à redução dos custos de novos automóveis, que têm apresentado aumentos significativos desde a pandemia.

Está programado para a quarta-feira um evento focado no uso do carvão para geração de energia.

