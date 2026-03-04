Qua, 04 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra

Casa Branca vê Irã 'esmagado' por operação dos EUA e minimiza processo de sucessão de Khamenei

Mais cedo, o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, também afirmou que Washington e Israel devem alcançar controle do espaço aéreo iraniano em "menos de uma semana"

Reportar Erro
Casa Branca vê Irã 'esmagado' por operação dos EUACasa Branca vê Irã 'esmagado' por operação dos EUA - Foto: Brendan Smialowisk / AFP

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quarta-feira (4) que o regime do Irã está sendo "esmagado" pela ofensiva militar conduzida pelos Estados Unidos no país, destacando que as forças americanas já atingiram mais de 2 mil alvos iranianos desde o início das operações.

Durante coletiva de imprensa, Leavitt pontuou que a campanha tem quatro objetivos principais: destruir a marinha iraniana, eliminar a capacidade balística do país, impedir permanentemente que Teerã obtenha uma arma nuclear e neutralizar os grupos aliados do Irã na região. "Um dos objetivos dos Estados Unidos é destruir os mísseis balísticos do Irã", afirmou.

Entre os objetivos estratégicos da Casa Branca, a porta-voz não listou uma mudança de regime em Teerã. Questionada sobre quem poderia assumir a liderança suprema do país no futuro, após relatos de que Mojtaba Khamenei, filho do ex-aiatolá Ali Khamenei, poderia emergir como sucessor, Leavitt sinalizou que essa não é uma questão central para a operação. "Teremos que esperar para ver", disse.

Leia também

• Bolsas da Europa fecham em alta e se recuperam mesmo ante informações divergentes sobre EUA-Irã

• Mojtaba Khamenei, candidato a suceder ao pai como líder supremo do Irã

• Senado americano examina limites aos poderes de Trump na guerra contra Irã

Leavitt disse ainda que as operações militares continuam avançando e indicou que Washington espera consolidar em breve a superioridade aérea no conflito. "Esperamos ter domínio total do espaço aéreo iraniano em breve", declarou.

Mais cedo, o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, também afirmou que Washington e Israel devem alcançar controle do espaço aéreo iraniano em "menos de uma semana", destacando que a campanha militar contra o país ainda está em estágio inicial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter