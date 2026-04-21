Ter, 21 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça21/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUA X IRÃ

Casa Branca confirma cancelamento da viagem de Vance para conversas sobre Irã

"A viagem do vice-presidente está adiada por enquanto", afirmou uma fonte da Casa Branca

Reportar Erro
Trump afirmou que estenderá o cessar-fogo vigente e a pedido do PaquistãoTrump afirmou que estenderá o cessar-fogo vigente e a pedido do Paquistão - Foto: Brendan Smialowski/AFP

A Casa Branca confirmou que o vice-presidente, JD Vance, não viajará ao Paquistão nesta terça-feira (21) para se encontrar com enviados iranianos, em meio a intensas negociações entre todas as partes envolvidas.

O presidente Donald Trump afirmou que estenderá o cessar-fogo vigente, "dado o fato de o governo iraniano estar seriamente fragmentado", e a pedido do Paquistão.

Leia também

• Estados Unidos anuncia ajuda de US$ 10 milhões à Bolívia para combater doenças infecciosas

• Rejeição a Trump é de 62% nos EUA em meio à guerra no Irã e crise com o Vaticano, diz pesquisa

A viagem do vice-presidente está adiada por enquanto, disse uma fonte da Casa Branca sob condição de anonimato.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter