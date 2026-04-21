EUA X IRÃ
Casa Branca confirma cancelamento da viagem de Vance para conversas sobre Irã
"A viagem do vice-presidente está adiada por enquanto", afirmou uma fonte da Casa Branca
Trump afirmou que estenderá o cessar-fogo vigente e a pedido do Paquistão - Foto: Brendan Smialowski/AFP
A Casa Branca confirmou que o vice-presidente, JD Vance, não viajará ao Paquistão nesta terça-feira (21) para se encontrar com enviados iranianos, em meio a intensas negociações entre todas as partes envolvidas.
O presidente Donald Trump afirmou que estenderá o cessar-fogo vigente, "dado o fato de o governo iraniano estar seriamente fragmentado", e a pedido do Paquistão.
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A viagem do vice-presidente está adiada por enquanto, disse uma fonte da Casa Branca sob condição de anonimato.