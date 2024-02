Casa Criatura e Ao Vento lançam projeto para alunos da rede pública visando à gestão de resíduos

A- A+

Sediada em Olinda, a Casa Criatura desenvolveu o Projeto Cirandar visando a solucionar problemas de saneamento básico. O projeto consiste em um laboratório de educação e design circular que enfrenta os desafios da gestão de resíduos em Recife e Olinda.

O laboratório Cirandar, com turma de alunos entre 14 e 17 anos, inicia suas aulas na próxima segunda-feira (19) na Escola de Referência de Ensino Médio de Olinda. Lá, os estudantes vão criar artefatos reciclados, como mesas, cadeiras e lixeiras, numa abordagem mais responsável ao relação ao meio ambiente.

A colaboração entre a Casa Criatura e Ao Vento emergiu como vencedor do desafio "Saneamento do Futuro - Rio Sem Plásticos", com uma proposta inovadora e sustentável para as cidades.

A iniciativa, alinhada aos princípios dos 3Rs - Reduzir, Reutilizar e Reciclar -, ganhou destaque ao vencer o desafio proposto pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)

A região, conhecida por sua vasta hidrografia, enfrenta problemas com mais de 100 riachos urbanos e três bacias hidrográficas locais.

A participação ativa da comunidade escolar e população local na construção desses materiais é fundamental.

Transformando Resíduos em Móveis Utilitários

O programa é focado na redução da quantidade de plástico nos corpos hídricos das cidades, propondo transformar resíduos plásticos em móveis utilitários e pontos de coleta.

Essa solução busca atuar de forma colaborativa com catadores, instituições e comunidades escolares, envolvendo a comunidade na prototipação dos artefatos.

Impacto Cultural, Ambiental e Econômico

Além de abordar questões ambientais, o Cirandar tem um impacto cultural ao incentivar novos hábitos e promover uma consciência para a preservação ambiental.

Também oferece oportunidades econômicas, ao criar um modelo para indústrias locais ao aproveitar matéria-prima plástica abundante.

Apoio Institucional e Legislativo

Para garantir a sustentabilidade do projeto, a Casa Criatura busca envolver diversas instituições, desde governamentais até organizações do terceiro setor.

O projeto também se alinha com políticas públicas, como a Lei nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a Lei nº 14.260/2021, que cria mecanismos de incentivo fiscal à indústria da reciclagem.

