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Patrimônio Iphan tomba Casa da Cultura e Estação Central do Recife como patrimônios culturais Conhecido como antiga Casa de Detenção do Recife, edifício se destaca por sua relevância histórica e por ser um exemplar da arquitetura penitenciária do século XIX

A atual Casa da Cultura de Pernambuco e a Estação Central do Recife foram tombadas definitivamente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nesta quarta-feira (23). As deliberações aconteceram durante a 114ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, em Brasília.

Dessa forma, os imóveis serão inscritos nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes, em reconhecimento às suas importâncias para a história arquitetônica e social do Brasil.



O tombamento surge, portanto, como uma etapa complementar e indispensável, elevando o patamar de proteção legal e garantindo o resguardo definitivo da memória e da arquitetura dos imóveis sob a proteção do Iphan.

Casa da Cultura



Inaugurada no ano de 1855, às margens do Rio Capibaribe, na região central do Recife, a Casa de Detenção do Recife permaneceu em atividade até o ano de 1973 e funcionava com capacidade para 200 presidiários.

Imóvel funciona como um equipamento cultural há 50 anos - Foto: Silla Cadengue/ Fundarpe

O prédio ainda conserva o formato de cruz, modelo muito comum em prisões antigas da época porque permitia que os guardas tivessem visão dos corredores a partir de um ponto central. O local é reconhecido por sua relevância histórica e por ser um exemplar da arquitetura penitenciária do século XIX no Brasil.

Três anos após a desativação, o prédio foi oficialmente transformado em equipamento cultural e passou a ser chamado de Casa da Cultura Luiz Gonzaga, em homenagem ao grande músico pernambucano, o "rei do baião". Hoje, é um dos maiores polos de comercialização de artesanato do Recife.



Museu do Trem



A Estação Central do Recife já possui tombamento estadual e municipal, mas também será incluída no Livro do Tombo Histórico e no Livro de Belas Artes.

Inaugurada em 1888, a estação foi construída para integrar a Estrada de Ferro Central de Pernambuco, que tinha como objetivo principal escoar a produção de algodão, do gado e do couro, além dos passageiros, do agreste pernambucano para o porto do Recife. Ela é considerada como a primeira de grande porte no Brasil.

O arquiteto Herculano Ramos, autor do projeto da estação, se inspirou no modelo da estação Gare de l'Est, uma das seis principais estações ferroviárias de Paris, na França.

Museu do Trem, no Recife, tem visitação gratuita e está aberta de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 14h. - Foto: Costa Neto/Secult-PE/Fundarpe

Com a desativação de várias ferrovias ao longo da segunda metade do século passado, o local passou a abrigar o Museu do Trem para preservação da história ferroviária no estado.



Atualmente denominada Estação Central Capiba – Museu do Trem, ela abriga o primeiro museu ferroviário do Brasil, criado em 1972, e o segundo da América Latina. O acervo reúne mais de 600 peças relacionadas à era de ouro do transporte ferroviário, como máquinas a vapor, locomotivas, carroças, fotografias, cartazes, bilheterias, relógios, apitos, cartazes, entre outros.

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