Iphan tomba Casa da Cultura e Estação Central do Recife como patrimônios culturais
Conhecido como antiga Casa de Detenção do Recife, edifício se destaca por sua relevância histórica e por ser um exemplar da arquitetura penitenciária do século XIX
A atual Casa da Cultura de Pernambuco e a Estação Central do Recife foram tombadas definitivamente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) nesta quarta-feira (23). As deliberações aconteceram durante a 114ª Reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, em Brasília.
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Dessa forma, os imóveis serão inscritos nos Livros do Tombo Histórico e de Belas Artes, em reconhecimento às suas importâncias para a história arquitetônica e social do Brasil.
O tombamento surge, portanto, como uma etapa complementar e indispensável, elevando o patamar de proteção legal e garantindo o resguardo definitivo da memória e da arquitetura dos imóveis sob a proteção do Iphan.
Casa da Cultura
Inaugurada no ano de 1855, às margens do Rio Capibaribe, na região central do Recife, a Casa de Detenção do Recife permaneceu em atividade até o ano de 1973 e funcionava com capacidade para 200 presidiários.
O prédio ainda conserva o formato de cruz, modelo muito comum em prisões antigas da época porque permitia que os guardas tivessem visão dos corredores a partir de um ponto central. O local é reconhecido por sua relevância histórica e por ser um exemplar da arquitetura penitenciária do século XIX no Brasil.
Três anos após a desativação, o prédio foi oficialmente transformado em equipamento cultural e passou a ser chamado de Casa da Cultura Luiz Gonzaga, em homenagem ao grande músico pernambucano, o "rei do baião". Hoje, é um dos maiores polos de comercialização de artesanato do Recife.
Museu do Trem
A Estação Central do Recife já possui tombamento estadual e municipal, mas também será incluída no Livro do Tombo Histórico e no Livro de Belas Artes.
Inaugurada em 1888, a estação foi construída para integrar a Estrada de Ferro Central de Pernambuco, que tinha como objetivo principal escoar a produção de algodão, do gado e do couro, além dos passageiros, do agreste pernambucano para o porto do Recife. Ela é considerada como a primeira de grande porte no Brasil.
O arquiteto Herculano Ramos, autor do projeto da estação, se inspirou no modelo da estação Gare de l'Est, uma das seis principais estações ferroviárias de Paris, na França.
Com a desativação de várias ferrovias ao longo da segunda metade do século passado, o local passou a abrigar o Museu do Trem para preservação da história ferroviária no estado.
Atualmente denominada Estação Central Capiba – Museu do Trem, ela abriga o primeiro museu ferroviário do Brasil, criado em 1972, e o segundo da América Latina. O acervo reúne mais de 600 peças relacionadas à era de ouro do transporte ferroviário, como máquinas a vapor, locomotivas, carroças, fotografias, cartazes, bilheterias, relógios, apitos, cartazes, entre outros.