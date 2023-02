A- A+

CARNAVAL 2023 Casa da Rabeca do Brasil promove 27º Encontro de Maracatus de Baque Solto de Pernambuco Devem passar pelo local mais de 20 grupos de vários municípios do Estado

Preservando o legado do saudoso Mestre Salustiano, a Casa da Rabeca do Brasil, em Olinda, recebe nesta segunda-feira (20), o tradicional 27º Encontro de Maracatus de Baque Solto de Pernambuco.

Devem passar pelo local mais de 20 grupos de vários municípios do Estado, entre eles, os maracatus Leão da Fortaleza de Goiana, Carneiro Manso de Glória de Goitá, Leão de Ouro de Condado e o Leão Vencedor de Carpina e o Bloco Caravana Andaluza.

A programação do espaço ainda contará com apresentações dos caboclinhos Índio Tupi Guarani de Buenos Aires, Índio Brasileiro de Buenos Aires, Índio Canindé Brasileiro de Itaquitinga, e os Coités de Tracunhaém, até às 17h. As apresentações acontecem no Espaço Ilumiara, próximo à Casa da Rabeca.

