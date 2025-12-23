A- A+

Celebração Casa da Rabeca promove a trigésima edição do Encontro Nacional de Cavalo Marinho Evento ocorre no dia 25 de dezembro, em meio às celebrações dos 80 anos de Mestre Salustiano

Em meio às celebrações dos 80 anos do saudoso Mestre Salustiano, a Casa da Rabeca realiza a 30ª edição do Encontro Nacional de Cavalo Marinho no dia 25 de dezembro, data que mantém a tradição dos festejos no dia de Natal.



Criado pelo Mestre Salustiano, conhecido como Salu, o evento ganha homenagem especial este ano, com apresentações de brincantes de diversas gerações e o resgate da Ciranda Nordestina, lançado na década de 1970.

Com performances que envolvem música, teatro, coreografias e falas improvisadas, os brincantes encenam um auto natalino, prestando homenagem aos Reis Magos, que teriam visitado Jesus logo após o seu nascimento, seguindo a tradição cristã.

A festa tem acesso gratuito e tem início às 18h. Para o evento, estão confirmados participantes de diversas regiões do estado.



Entre eles, o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, criado em 1968 pelo saudoso Mestre Salustiano, falecido em 2008, e que é mantido pelos filhos e netos até hoje.

O Cavalo Marinho é uma variação do Bumba-Meu-Boi, típico da Zona da Mata nordestina e preserva uma importante manifestação cultural da região.



Também estão confirmadas as presenças do Cavalo Marinho Flor de Manjerona de Olinda, formado exclusivamente por mulheres, o Cavalo Marinho Boi Pintado, de Aliança, do Mestre Grimário, o Cavalo Marinho Boi da Lu, de Olinda e o Cavalo Marinho Boi Estrela, do Recife, do Mestre Fabinho.

