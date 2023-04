A- A+

Zona Norte do Recife Casa de acolhimento Margareth da Silva está pronta para receber crianças do Lar Paulo de Tarso A casa tem capacidade para acolher até 15 crianças

A Casa de Acolhimento Margareth da Silva, localizada no bairro do Hipódromo, na Zona Norte do Recife, já está pronta para receber as crianças do Lar Paulo de Tarso, que foi atingido por um incêndio na última sexta-feira (14).



O espaço será gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Juventude e Políticas sobre Drogas, que apresentou um projeto ao Corpo de Bombeiros e fez os ajustes requisitados. Uma última vistoria técnica será realizada pela corporação no local ainda nesta quarta-feira (19).

De acordo com a Prefeitura do Recife, a casa foi planejada para receber pessoas adultas, mas precisou ser adaptada temporariamente para abrigar as crianças vítimas do incêndio.

O novo lar recebeu o nome da cuidadora Margareth da Silva, que trabalhou 10 anos no Lar Paulo de Tarso, e foi uma das vítimas fatais do incidente.



A casa de acolhimento vai funcionar 24 horas por dia, tem capacidade para acolher até 15 crianças e conta com três quartos, cozinha, sala, área de recreação e lavanderia. Dois quartos foram reservados para acolher as crianças do Lar Paulo de Tarso.

Casa está localizada na Zona Norte do Recife. Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Segundo a Prefeitura do Recife, uma equipe composta por 25 pessoas atuarão nos plantões do espaço, incluindo seis cuidadores diurnos, quatro cuidadores noturnos, uma psicóloga, uma assistente social, um pedagogo, duas cozinheiras e dois auxiliares de serviços gerais.

