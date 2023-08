Casa de luxo avaliada em R$ 1 milhão é demolida na Rocinha

A- A+

Uma casa de luxo foi demolida pela Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop) na manhã desta quarta-feira, na Rocinha. De acordo com engenheiros da Prefeitura, a construção do local teve investimento de cerca de R$ 1 milhão para construção. O terreno tinha aproximadamente 450 metros quadrados. Segundo órgão do município, a obra foi feita ilegalmente e sem nenhum acompanhamento técnico.

O imóvel tinha uma área de lazer com uma piscina com três metros de profundidade, com escorrega, e mais de 100 mil litros de água. Segundo a Seop, isso aumentou o peso da construção, gerando instabilidade. A piscina também tinha uma decoração azulejada, com iluminação instalada na parte interna e cascata, que também foi demolida na ação. Segundo técnicos da secretaria, a estrutura deixou clara a intenção de realizar uma construção de grande porte.

No local, a equipe da Seop percebeu que a área já estava sendo utilizada com a construção ainda em andamento. Perto da piscina foi encontrada uma churrasqueira, carvão e sacos de lixo com garrafa de bebidas alcoólicas vazias.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, quase três mil operações de demolições já foram feitas desde 2021:

"Nosso objetivo principal é preservar vidas, evitar tragédias. [...] Vamos continuar fazendo essas operações para combater o crescimento desordenado e o desmatamento, e para garantir que a cidade se estabeleça de uma forma organizada, e acima de tudo preservando a vida da população", afirmou ele.

Agentes da Secretaria de Conservação também participaram da demolição.

