rio de janeiro Casa de três andares desaba no Morro da Cotia, no Lins, Zona Norte do Rio de Janeiro Cinco pessoas soterradas foram resgatadas pelos bombeiros, entre elas uma criança; um morador morreu

Uma casa de três pavimentos desabou na noite desta segunda-feira (1°) no Morro da Cotia, no Lins. De acordo com os bombeiros havia seis pessoas na construção. Mais de 60 homens foram deslocados para o local com cães farejadores. Por volta das 22h todos os seis já havia sido encontrados. Uma pessoa morreu. E momento de emoção, uma criança foi resgatada com vida e saiu nos braços de um militar. A estrada Grajaú-Jacarepaguá teve que ser interditada no sentido Grajaú.

O momento da retirada da criança dos escombros foi de emoção entre os presentes. É possível ouvir aplausos para as equipes envolvidas e as pessoas agradecendo a Deus pelo sucesso do resgate. O Corpo de Bombeiros segue com os cães no local para se certificar de que não há mais ninguém nos escombros fora os que foram relatados por pessoas que moram no local. Foram mobilizados homens dos quarteis do Grajaú, de Benfica e Vila Isabel além de especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), de cães de busca e resgate do canil da corporação (2° GSFMA) e de drones (COVANT).

As vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá. Entre elas há uma criança, duas mulheres, uma delas com ferimentos leves, e um homem que não sofreu ferimentos. Uma outra criança, socorrida por vizinhos, foi levada para o Hospital do Andaraí. A sexta vítima, um homem, não resistiu e os bombeiros ainda trabalhavam por volta das 22h30 para retirá-lo dos escombros.

Vídeo mostra resgate de criança após casa de três andares desabar no Morro da Cotia, no Lins, Zona Norte do Rio https://t.co/mo5G0VWsit pic.twitter.com/QLThBLmzTm — O Globo_Rio (@OGlobo_Rio) May 2, 2023

