A- A+

Simples Cannabis Casa dedicada a cannabis medicinal abre as portas em SP Estabelecimento atenderá clientes presencialmente e via telemedicina

Em alta no país, a compra, importação e venda de produtos baseados em cannabis medicinal ganharam uma casa dedicada a esse tipo de prescrição terapêutica. O local chamado "Simples Cannabis" oferecerá também atendimento médico presencial e via telemedicina.

Os especialistas disponíveis no empreendimento, cujo investimento inicial foi de R$ 1,5 milhão, podem ajudar os interessados a realizar tratamento com canabidiol a viabilizar os documentos necessários para importar os derivados ao Brasil. Trata-se de um mercado em expansão.

Conforme O Globo mostrou anteriormente, de acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foram concedidas 850 autorizações para importação de medicamentos em 2015 – ano em que a prática passou a ser permitida no Brasil. Desde então, esse número cresceu 9311%, e chegou ao total de 79.995 novos pacientes autorizados em 2022, quase o dobro do ano anterior, quando foram 40.070 liberações.

A nova casa fica na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Europa, área nobre de São Paulo. No site da marca, eles dizem oferecer medicamentos derivados da planta medicinal, inclusive, aos pets.

Veja também

Paraná Ministério da Justiça prorroga emprego da Força Nacional em Foz do Iguaçu