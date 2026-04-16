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OLINDA

Casa desaba e deixa idoso ferido em Olinda; imóvel estava interditado, diz prefeitura

Vítima foi conduzida ao Hospital da Restauração (HR), e, segundo a prefeitura, "sofreu escoriações leves"

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Casa desaba e deixa idoso ferido em OlindaCasa desaba e deixa idoso ferido em Olinda - Foto: CBMPE/Divulgação

Uma casa abandonada desabou na madrugada desta quinta-feira (16), na rua Ayrton Senna do Brasil, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR). Um idoso de 72 anos, que utilizava o local como abrigo, ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram enviadas cinco viaturas ao local, e o idoso "foi retirado dos escombros com vida". 

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A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar de uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), acionado ao local às 3h05. 

Depois disso, o idoso foi conduzido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife. A reportagem entrou em contato com a unidade, que informou que ainda não há informações sobre estado de saúde da vítima.

Por meio de nota, a prefeitura de Olinda informou a Defesa Civil do município foi acionada para atuar na ocorrência e prestou apoio à vítima, que "sofreu escoriações leves e foi encaminhada para atendimento". 

Casa desaba e deixa idoso ferido em OlindaCasa desaba e deixa idoso ferido em Olinda. - Foto: CBMPE/Divulgação

Imóvel interditado
Já sobre as condições da estrutura, a prefeitura disse que "o imóvel em questão estava interditado pela Defesa Civil, com o laudo tendo sido devidamente emitido e entregue ao proprietário".

A gestão afirmou ainda que o proprietário foi notificado e "havia assumido o compromisso de demolir a residência para a construção de uma nova edificação de acordo com as normas legais da engenharia civil". A casa também possuía sinalização de interdição, segundo a prefeitura.

A reportagem procurou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que informou que está apurando a ocorrência. O canal segue aberto.
 

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