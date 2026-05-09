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DESABAMENTO Casa desaba na comunidade de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife; não houve vítimas Segundo relatos de vizinhos, o desmoronamento atingiu outra residência e uma igreja evangélica

Uma residência de quatro andares desabou, no fim da manhã deste sábado (9), no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife.

O imóvel ficava localizado na Rua Lupércio, área com grande concentração de moradias na comunidade, onde moravam quatro famílias e estava vazio no momento do desabamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMPE), o incidente não teve vítimas nem feridos. A corporação enviou nove viaturas, com equipes de salvamento e resgate, oficiais de operações, que realizaram as buscas nas áreas atingidas.

Além disso, os bombeiros contaram com o apoio de drones com sensores térmicos para auxiliar na localização e identificação de possíveis vítimas. Após as equipes finalizarem as operações de busca na área, a ocorrência foi finalizada por volta das 14h30.

"A casa que fica colada com a residência que desabou também corre risco de desabamento e, por conta disso, foi interditada pela Defesa Civil do Recife. [...] Os moradores dos imóveis vizinhos foram orientados a não circular pelos seus quintais, pois infelizmente ainda têm muitos escombros caindo. A equipe de drone fez vídeos aéreos e foi verificado que não tinha nenhum ponto quente que indicasse vítimas", destacou Major Santos, do Corpo de Bombeiros.

De acordo com relatos de vizinhos e informações extraoficiais, o imóvel que desmoronou atingiu outra residência vizinha e uma igreja evangélica.

Os moradores da residência estavam trabalhando quando ocorreu o acidente. Infelizmente, eles acabaram perdendo todos os móveis, eletrodomésticos, objetos pessoais e outros itens.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Defesa Civil do Recife para obter mais informações do desmoronamento, mas, até a publicação desta matéria, não houve retorno.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros abaixo:

"O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco atuou, neste sábado (09), em uma ocorrência de desabamento de residência, no bairro de Brasília Teimosa, no Recife. A operação contou com o emprego de nove viaturas, equipes de salvamento e resgate, oficiais de operações e apoio de drone, que realizaram buscas em toda a área colapsada. Após as buscas e o levantamento de informações junto a vizinhos e familiares dos moradores do imóvel, foi descartada a existência de vítimas no local"

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