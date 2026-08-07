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Fé Casa do Pão celebra Tríduo em honra a Santa Dulce com exposição do Projeto Pão e Arte As celebrações acontecem na capela da instituição com missas, exposição de arte, venda de artigos religiosos e homenagens à primeira santa brasileira.

Com o tema "350 anos de fé e caridade: com Santa Dulce, uma Igreja que cuida dos pobres", em sintonia com as comemorações pelos 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife, a Casa do Pão promove, entre os dias 11, 12 e 13 de agosto, o Tríduo em honra a Santa Dulce dos Pobres.

As celebrações serão realizadas sempre às 16h. No dia 11 de agosto, a Santa Missa será presidida por Frei José Edilson, OFM, assessor religioso da Casa do Pão. No dia 12, será conduzida pelo Arcebispo Emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Encerrando o tríduo, no dia 13, data em que a Igreja celebra Santa Dulce dos Pobres, a Santa Missa será presidida pelo Padre Edson André, coordenador das Pastorais Sociais da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Durante os três dias de programação, o público também poderá visitar a exposição de obras produzidas pelos assistidos da Casa do Pão. Além disso, haverá a venda de artigos religiosos e de devoção a Santa Dulce.

Inspirada no legado de Santa Dulce dos Pobres, a Casa do Pão desenvolve diariamente ações voltadas ao acolhimento de pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social, oferecendo alimentação, atendimento social, assistência jurídica, cuidados em saúde e oportunidades de reinserção social. A programação é aberta ao público.

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