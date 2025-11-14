A- A+

Aniversário Casa do Pão completa três anos de fundação e inaugura restaurante-escola neste sábado (15) Café da manhã e missa com o arcebispo emérito dom Fernando Saburido também farão parte da programação da data

A Casa do Pão, que fica no bairro do São José, área central do Recife, completa três anos de atividades neste sábado (15).

Para comemorar a data, o gestor Aerton Carvalho vai receber o arcebispo emérito de Olinda e Recife Fernando Saburido, que foi o responsável por idealizar a Casa, como gesto concreto do Congresso Eucarístico Nacional, organizado pela Arquidiocese em 2022.



Na ocasião, o religoso participará de um café da manhã com a população em situação de rua que é beneficiada pelas ações sociais da instituição.

O aniversário também contará com a inauguração de uma cozinha que foi reformada para atender aos cursos de extensão em Nutrição e Gastronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), às 8h.

Depois do café da manhã, dom Fernando Saburido também vai celebrar uma missa na capela da Casa do Pão, às 9h.

Programação do aniversário de 3 anos da Casa do Pão

8h - Inauguração da cozinha-escola, novo restaurante e café da manhã com Dom Fernando Saburido

9h - Missa na capela celebrada por Dom Fernando Saburido



Casa do Pão

A instituição social, que é ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), foi inaugurada com o objetivo de ofertar refeições diariamente para moradores de rua, com o apoio de 120 voluntários, na Rua do Imperador, no bairro de Santo Antônio.



Desde a sua criação, foram realizados mais de 300 mil atendimentos, com o oferecimento de milhares de refeições, acesso à higiene pessoal, acompanhamento jurídico em parceria com as Defensorias Públicas, cuidados de saúde, além de formação integral e espiritual.





Veja também