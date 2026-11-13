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Solidariedade Casa do Pão inicia campanha de Natal Sem Fome para a arrecadação de alimentos não perecíveis Alimentos podem ser doados diretamente na sede da instituição, no bairro de São José, no Centro do Recife

A Casa do Pão iniciou a 33ª edição da campanha Natal Sem Fome nesta sexta-feira (13) para pedir a doação de alimentos não perecíveis à sociedade.



A primeira mobilização ocorreu na sede da instituição, no bairro de São José, na área central do Recife, com a presença de diversos líderes religiosos que se reuniram em prol de quem mais precisa.



Para o diácono Aerton Carvalho, diretor da Casa do Pão, a iniciativa foi muito significativa para mostrar a união e o amor ao próximo independente das diferentes crenças.

"Tivemos um momento muito significativo de celebração em que nós tivemos pessoas de vários credos, nossos irmãos cristãos e de outras religiões unidos pela paz, reunidos para salvar vidas e cuidar das pessoas. Alimentar aqueles que têm fome, especialmente os que estão em situação de rua e de vulnerabilidade social. Entendemos que o evangelho de Jesus Cristo faz o nosso coração se expandir em amor, abraçando e todos os que creem também diferente, para que a gente possa salvar a humanidade", falou.



O diretor também convidou a população pernambucana para se solidarizar e participar da campanha.

"É um momento muito especial em que a sociedade se une para ajudar aqueles irmãos que passam necessidade. A fome é imediata. Nós queremos que o cidadão encontre o seu lugar de trabalho, no ambiente de trabalho, na sociedade, mas nós precisamos dar o alimento hoje", completou o diácono.

Anselmo Monteiro, coordenador da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário, incentivou que mais locais se juntassem e decidissem ajudar a iniciativa do Natal Sem Fome.



"No seu condomínio, bota um cartaz pedindo auxílio, claro, no elevador do seu prédio e bota uma caixinha no seu trabalho, conversa com o chefe. Cada lugar que reúna gente pode ter um posto de arrecadação".

Os alimentos podem ser doados diretamente na Casa do Pão, na Rua do Imperador, número 34, em São José.

Os organizadores buscarão mobilizar a sociedade pernambucana para arrecadação e a distribuição de alimentos não perecíveis.

Em 2025, a campanha arrecadou e distribuiu aproximadamente 30 toneladas de alimentos e pôde ajudar cerca de 3 mil pessoas.

Para esta edição, a expectativa é superar a marca e levar comida para mais famílias.

"A gente sempre traz a primeira provocação e sabe que podemos ultrapassar as 30 toneladas do ano passado, e ver milhares de pessoas alegres no dia de Natal, que daí por diante não tenha fome dia nenhum ao longo do ano", disse Anselmo.

Sede da Casa do Pão, no bairro de São José, na área central do Recife. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Casa do Pão oferece refeições para pessoas em situação de rua todos os dias. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Diácono Aerton Carvalho, diretor da Casa do Pão. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Anselmo Monteiro, coordenador da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Géssica Marilene, voluntária da Ação da Cidadania Pernambuco Solidário. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Mãe Gi, Iaialorixá Ilé Axé Afé Yika. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Líderes religiosos se reuniram para participar da 33ª edição do lançamento da campanha Natal Sem Fome nesta sexta-feira (13). | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Casa do Pão oferece refeições para pessoas em situação de rua todos os dias. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Casa do Pão oferece refeições para pessoas em situação de rua todos os dias. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Além do Natal, os alimentos doados passarão por uma triagem e serão distribuídos para as pessoas em outros dias do ano.



"À medida que forem chegando, a gente vai primeiro fazer a triagem, selecionando os itens, montando as cestas e faremos com organização e critério a distribuição em cada comunidade. É uma corrente que, na verdade, tem o Natal como referência, mas trabalhamos ao longo desses 33 anos continuamente provocando essa rede solidária e que cada vez cresce mais e se fortalece", completou o coordenador.

Aqueles que quiserem ajudar na mobilização podem contatar o Whatsapp (81) 9 9979-9716 para saber sobre os locais de doação. Quem preferir também poderá doar pelo Pix 04.095.409/0001-90.

Voluntária da Ação da Cidadania há 7 anos, Géssica Marilene começou a ajudar aos 12 anos e sente muito prazer em poder contribuir com o projeto.

"Muitas pessoas estão passando por uma coisa que não deveria estar acontecendo, que é a fome. Tem muita gente que a gente vê aqui com muita fome, como crianças que não deveriam estar passando por isso. Então, quem puder doar ou vir acompanhar, é o maior prazer. Eu amo estar aqui, é um prazer enorme ver gente comendo. Me dá um orgulho, sinto que eu estou fazendo alguma coisa de bom", incentivou a jovem de 19 anos.

Diversidade religiosa

Uma das pessoas presentes no momento foi Mãe Gi, Iaialorixá Ilé Axé Afé Yika, que considerou o convite recebido como algo louvável.

"Para mim é muito prazeroso, é louvável eu participar dessa ação Natal sem Fome, porque a gente tem 365 dias do ano para lutar contra a fome e levar o alimento para aquele que mais necessita. Mas a gente sabe que quando chega a parte natalina, esse simbolismo é bem maior. A fome não procura nem raça, nem cor, nem crença. Eu acredito que ninguém é tão pobre que não possa ajudar, como também ninguém é tão rico que não precise de ajuda", exclamou.

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