INCÊNDIO Casa do Tatuapé, do Museu da Cidade de SP, é fechada para avaliação sobre danos após explosão Imóvel tombado passará por vistoria no telhado e em elementos estruturais no fim de semana, segundo a Secretaria de Cultura

A Casa do Tatuapé, unidade do Museu da Cidade de São Paulo, ficará fechada neste fim de semana para uma avaliação sobre possíveis danos no telhado e em elementos estruturais da edificação tombada, de acordo com a Secretaria Municipal de Cultura.

O fechamento temporário ocorre após o incêndio com explosão em uma residência na noite de quinta-feira, 13, no Tatuapé, que deixou uma pessoa morta e outras 10 feridas.

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que rajadas de fogos de artifício cruzam a Avenida Salim Farah Maluf por conta da explosão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o local onde a explosão aconteceu era utilizado como um depósito irregular de fogos de artifício.

Imóveis vizinhos foram atingidos, assim como veículos que estavam estacionados na região. Estruturas metálicas também foram derrubadas. "A equipe do museu manifesta sua solidariedade aos moradores do Tatuapé e às demais pessoas afetadas pela ocorrência. Agradecemos a compreensão de todas e todos", informou em nota.

A Casa do Tatuapé é uma das 12 unidades que integram o Museu da Cidade de São Paulo. A residência foi construída em taipa de pilão, com seis cômodos e dois sótãos. O imóvel, comprado pela prefeitura nos anos 1970, se diferencia de outros exemplares remanescentes do período colonial por apresentar telhado de apenas "duas águas" (com dois planos inclinados).

