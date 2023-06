A- A+

Crime Casa é invadida no Poço da Panela, Zona Norte do Recife, e vítimas são obrigadas a realizar pix Quatro pessoas foram feitas reféns

Criminosos invadiram uma casa e fizeram quatro reféns no Poço da Panela, bairro da Zona Norte do Recife. As vítimas foram obrigadas a realizar transações do tipo pix para uma conta designada pelos autores. A situação aconteceu na quinta-feira (15).

As vítimas, dois homens com 63 anos e 38 anos, e duas mulheres com 51 e 18 anos, foram abordadas após o rendimento de uma pessoa da casa, que estava fazendo jardinagem.

De acordo com o G1 Pernambuco, a casa invadida pertence a uma juíza do Trabalho.

Após conseguirem transações pix, os quatro homens que invadiram a casa saíram do local ainda levando celulares, aparelho de DVD e alianças.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o crime por meio da Delegacia de Casa Amarela e que as investigações serão mantidas até a elucidação do caso.

