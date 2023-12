A- A+

ESTADOS UNIDOS Casa nos Estados Unidos explode quando a polícia executava um mandado de busca; vídeo Agentes relataram que tiros foram disparados de dentro do imóvel antes da explosão

Uma casa explodiu no momento em que agentes da polícia se preparavam para acessá-la para executar um mandado de busca no local. Pouco antes, a polícia disse que alguém de dentro da casa, em Arlington, no estado americano da Virgínia, disparou enquanto os agentes tentavam entrar, segundo a BBC.

BREAKING: House explodes when police approach Arlington, VA home to execute search warrant pic.twitter.com/jJm2yyDKXL — BNO News (@BNONews) December 5, 2023

Ainda não há registros de feridos em decorrência da explosão. Pessoas que moram na região relataram nas redes sociais que sentiram suas casas tremerem. Ainda segundo a BBC, O Corpo de Bombeiros atua no local na tentativa de extinguir o incêndio.

