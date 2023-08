Casa onde Hitler nasceu e foi criado será transformada em posto policial

A- A+

O local de nascimento de Adolf Hitler vai ser transformado em um posto policial, e as obras terão início em outubro, anunciou segunda-feira (21) o governo austríaco. Decidiu-se não tornar o lugar (onde Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889 e viveu seus primeiros anos) em memorial para que não se tornasse um local de peregrinação neonazista.

“O início dos trabalhos está previsto para 2 de outubro", disse à AFP um porta-voz do Ministério do Interior. “Após a reforma arquitetônica do prédio de forte passado, será instalada ali uma delegacia e um centro de treinamento para agentes de direitos humanos”, informou um comunicado recente.

O objetivo “é quebrar permanentemente o culto que existe a ele na mídia extremista”, disse uma comissão de especialistas criada desde 2016 pelo governo. A demolição foi descartada, pois a Áustria deve "enfrentar seu passado", segundo historiadores.

O governo iniciou uma longa batalha judicial para obter a propriedade desta casa localizada no centro de Braunau-am-Inn (norte), na fronteira alemã. O prédio de 800 metros quadrados terá nova cobertura e será ampliado.

As obras foram adiadas e o custo das obras está agora estimado em 20 milhões de euros financiados pelo Estado, contra cinco inicialmente. Os novos ocupantes vão se instalar lá a partir de 2026, segundo o ministério.

O realizador de um documentário que será lançado no final de agosto, Günter Schwaiger, pediu às autoridades que renunciem a esta conversão em posto policial. Isso significa "realizar o próprio desejo de Hitler" em favor do uso administrativo das instalações, como ele disse em um artigo no jornal local publicado em maio de 1939, disse Schwaiger em entrevista coletiva em Viena na segunda-feira.

A Áustria, anexada pela Alemanha em 1938, sempre teve relações complexas com seu passado desde então.

